PC-AM realiza transferência de detentos para unidade prisional

Ação contou com o apoio de agentes da Seap, policiais civis da 38ª DIP de Itapiranga e PMAM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus), realizou, na manhã desta segunda-feira (02/05), a transferência de quatro detentos, que estavam custodiados na carceragem da DIP, para uma unidade prisional de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital).

A ação contou com o apoio de agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), policiais civis lotados na 38ª DIP de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), coordenada pelo delegado Aldiney Nogueira e Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

De acordo com a equipe policial lotada na 44ª DIP, os indivíduos são identificados como Geovani Parente Freitas, 27; Raimundo Sérgio Pires da Silva, 28; Rodrigo Gomes dos Santos, 23; e Zidande Simões de Souza, 23.

Os policiais explicaram que Geovani e Rodrigo respondem por estupro de vulnerável, Rodrigo responde por tráfico de drogas e furto qualificado, e Zidande responde por tráfico de drogas.

“A transferência foi realizada após determinação do juiz Diego Martinez Fervenza Cantoario, da Vara Única da Comarca de São Sebastião do Uatumã. Após recebimento de tal ordem judicial, iniciamos os preparativos da transferência e, com o apoio da Seap e 38ª DIP, conseguimos concluir a missão sem nenhuma intercorrência”, disseram.

Procedimentos – Os infratores ficarão custodiados em uma unidade prisional de Itacoatiara, onde responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas.