PC-AM prende jovem por homicídio qualificado e corrupção de menores

Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela comarca de Coari

As equipes do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), cumpriram, na sexta-feira (20/05), ao meio-dia, mandado de prisão preventiva em nome de Diures Lima de Souza, de 22 anos, pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores. A prisão ocorreu no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

O delegado Aldeney Goes, titular do 19º DIP, informou que as equipes de investigação da unidade policial receberam uma denúncia anônima acerca da possível localização do indivíduo. Em seguida, coube às equipes policiais o cumprimento da decisão judicial, expedida pela 1ª Vara da Comarca de Coari, no dia 8 de abril deste ano.

“Após a denúncia anônima de que ele estaria no bairro Praça 14 de Janeiro, seguimos em diligências ao local, e chegando lá, constatamos a presença do indivíduo. Sendo assim, logramos êxito no cumprimento da decisão judicial, efetuando a prisão do infrator”, explicou o titular.

O delegado informou ainda que Diures é investigado e já responde a outros processos criminais em Coari. Ele estava foragido, e que por isso, provavelmente, devia ter se escondido na capital amazonense.

Conforme o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), o crime, referente ao mandado de prisão cumprido, ocorreu na noite de 3 de abril deste ano, por volta das 22h37, quando Diures, na companhia de um adolescente de 17 anos, que conduzia uma motocicleta, dirigiu-se à residência de Ivan Ifeclys Moreira dos Santos, que tinha 24 anos, e efetuou disparos de arma de fogo contra a região torácica dele.

“Ivan, conhecido como ‘Parintins’, veio a óbito no local. Iniciamos as diligências para apurar as circunstâncias e os responsáveis pelo crime. Como resultado das investigações realizadas pela DIP de Coari, chegamos ao nome de Diures, que, em depoimento, confessou ter cometido o delito por vingança. Deste modo, representamos na Justiça pela prisão preventiva dele”, disse Barradas.

Procedimentos – Diures Lima de Souza responderá por homicídio qualificado e corrupção de menores. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

