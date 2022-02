PC-AM prende jovem condenado a mais de 13 anos de prisão por envolvimento em homicídio de adolescente

Crime ocorreu no dia 18 de março de 2018, no bairro São Raimundo

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu, nesta quinta-feira (10/02), por volta das 6h, mandado de prisão em razão de sentença condenatória em nome de Vinicius Emanuel Araújo, de 22 anos, por envolvimento no homicídio de Nicolas Tarcísio da Silva Medeiros, conhecido como “Tafifa”, que tinha 17 anos. O crime ocorreu no dia 18 de março de 2018, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, na ocasião do crime, o infrator estava acompanhado de Yan Matheus de Souza Guimarães, 27, que está sendo procurado pela polícia, e de outro adolescente, que já cumpriu medidas socioeducativas.

“A motivação do crime seria, supostamente, o fato de Nicolas estar praticando roubos por aquela área da cidade. Com base nisso, Vinicius, que tinha uma certa liderança com o tráfico no local, juntamente com os outros dois comparsas, foram até a casa dele, colocaram-no à força dentro de um veículo e o alvejaram com disparos de arma de fogo”, detalhou Cunha.

A delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, explicou que Vinícius foi preso três dias após o delito, em 21 de março daquele mesmo ano; entretanto, passou a responder ao processo em liberdade no dia 9 de novembro de 2020.

“No dia 28 de janeiro deste ano, foi expedida a sentença condenatória em nome dele, pelo juiz Adonaid Abrantes de Souza Tavares, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Sendo assim, seguimos em diligências e efetuamos sua prisão nesta quinta-feira, na comunidade Luiz Otávio, bairro Monte das Oliveiras, zona norte da cidade”, contou Deborah.

O infrator estava sendo investigado pela DEHS em, pelo menos, cinco Inquéritos Policiais (IPs) por homicídio, além de já ter passagem por roubo e tráfico de drogas, quando ainda era menor de 18 anos.

Procurado – As pessoas que tiverem informações acerca da localização de Yan, devem entrar em contato pelo (92) 98118-9535, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, afirmou Deborah.

Procedimentos – Vinicius foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde permanecerá à disposição da Justiça.