PC-AM prende homem por crimes praticados contra sua esposa

A vítima mantinha um relacionamento há 13 anos com o infrator

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, prendeu em flagrante, na manhã de segunda-feira (07/02), por volta das 11h, um homem de 31 anos, pelos crimes de violência psicológica, lesão corporal, injúria e ameaça, combinados com a violência doméstica, cometidos contra sua esposa, uma mulher de 26 anos.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da DECCM, os crimes ocorreram na madrugada de hoje, por volta das 4h, no bairro Santo Agostinho, zona oeste, quando o autor iniciou uma discussão com a vítima, ameaçou-a de morte e desferiu socos no rosto dela.

“A mulher chegou muito abalada emocionalmente na delegacia. Registrou um Boletim de Ocorrência (BO) relatando o ocorrido e, também, solicitou medida protetiva em desfavor do homem”, relatou Débora.

A autoridade policial explicou que a vítima mantinha um relacionamento há 13 anos com o infrator e, juntos, eles tinham cinco filhos.

“Ela relatou que tinha sido vítima de violência doméstica antes, ocasião em que registrou Boletins de Ocorrências (BOs), mas não dava continuidade aos Inquéritos Policiais (IPs) por medo de outras violências e, por isso, acabava reatando a relação”, explicou a delegada.

Prisão – Após tomar conhecimento do fato, as equipes iniciaram as diligências para prender o homem, que estava na residência do casal, e foi autuado em flagrante.

Procedimentos – O homem responderá pelos crimes de violência psicológica, lesão corporal, injúria e ameaça, combinados com a violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.