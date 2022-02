PC-AM prende em flagrante homem por tráfico de drogas

Prisão ocorreu no bairro Novo, localizado naquele município

No município de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 33ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), prendeu em flagrante, na quinta-feira (03/02), por volta das 21h, Lucas Oliveira dos Santos, 24, conhecido como “Baia”, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na residência do indivíduo, localizado no bairro Novo, naquele município.

De acordo com a delegada Reika Costa, titular da unidade policial, as diligências iniciaram após as equipes receberem denúncias anônimas, informando que o autor do delito estaria no local comercializando drogas. Foi avistada uma intensa movimentação de pessoas em um determinado trecho da rua, movimentação essa típica da comercialização de entorpecentes.

“Nossas equipes montaram uma campana, e logo após foi iniciada a abordagem. O indivíduo tentou fugir do local, tentando se desfazer dos materiais que portava para dificultar as buscas por entorpecentes durante a abordagem, jogando um pote de vidro e um saco plástico onde estariam os entorpecentes para a venda”, informou a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, durante a prisão, foram apreendidas cerca de 131 trouxinhas de pedra de oxi; 26 embalagens contendo cocaína; três porções médias de cocaína; uma porção média de pedra do tipo oxi; uma porção grande de maconha; dois aparelhos celulares; uma tesoura e diversos apetrechos para o embalo de entorpecentes.

Procedimentos – Lucas responderá pelo crime de tráfico de drogas. Ele passará pelo exame de corpo de delito e, posteriormente, será encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

FOTOS: Divulgação/PC-AM