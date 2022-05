PC-AM participa da abertura da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes

Autoridades policiais ressaltaram que preservar os direitos das crianças é um dever dos cidadãos

Nesta segunda-feira (16/05), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM participou da abertura da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Estiveram presentes na cerimônia o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Guilherme Torres, e a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho.

A cerimônia foi realizada por meio de vídeo conferência, conduzida pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA-AM) em parceria com o Comitê Estadual de Enfretamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes (CEVSCA-AM).

O delegado Guilherme Torres informou que a participação da PC-AM na campanha busca priorizar o assunto no interior do Estado.

“O DPI adotará as medidas necessárias para assegurar a efetiva proteção das crianças e dos adolescentes no interior do Amazonas, inclusive com atendimento prioritário dos setores que trabalham com essas questões. Em conjunto com a delegada Joyce Coelho, elaboraremos o melhor fluxo de atendimento para assegurar os direitos dos menores”, ressaltou Torres.

A delegada Joyce Coelho enfatizou que preservar os direitos das crianças é um dever dos cidadãos e ressaltou a importância da conscientização acerca dessas responsabilidades.

“A sociedade unida deve prevenir e intervir na ocorrência de ameaças ou violações dos direitos das crianças e dos adolescentes. Esse público precisa de rede de proteção, seja no ambiente familiar ou escolar, para garantir o acolhimento aos menores”, disse a titular da Depca.