PC-AM inicia implementação do sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos em municípios interior

Cinco municípios da Região Metropolitana de Manaus (RMM) foram beneficiados neste primeiro momento

Nesta quarta-feira (15/09), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), iniciou a implementação do Sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE) nos municípios do interior do estado. Neste primeiro momento, foram beneficiados cinco Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas de Polícia (DEPs) do Careiro da Várzea, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, todos localizados na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

O PPE, disponibilizado pela Secretaria Nacional de Segurança (Senasp), por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), substitui o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), em relação aos registros de ocorrência e elaboração de procedimentos nas delegacias, como Boletins de Ocorrência (BOs), Auto de Prisão em Flagrante (APF), Inquéritos Policiais (IPLs), Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCOs), entre outros.

Na capital, a implementação do sistema começou no dia 3 de maio deste ano e foi concluída no fim do mês de julho.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, salientou a importância do sistema, que permite a integração de dados nas mais diversas esferas, sendo possível realizar consultas por meio do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em bancos de dados nacionais.

“Já implementamos o PPE em todas as delegacias da capital, agora iniciamos também nas unidades policiais do interior. Isso é um ganho significativo para toda a população amazonense, pois irá agilizar o trabalho dos nossos policiais no registro das ocorrências e na apuração dos crimes”, ressaltou ela.

Ao longo dos meses de setembro e outubro, as demais unidades policiais do interior do Amazonas também irão receber o treinamento para a implementação do sistema.