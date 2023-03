Polícia Militar e Polícia Civil, desencadeou, nesta sexta-feira (10/03), uma operação integrada entre os órgãos da segurança pública.

O comandante da Polícia Militar no distrito, 2° Sgt C. SÁ, explicou que a operação vai garantir atranquilidade e levar sensação de segurança para a população do Distrito de Santo Antônio do Matupi e Comunidade Maravilha.

Na operação foi feito algumas abordagens e foi apreendida uma motocicleta com numeração do motor adulterada