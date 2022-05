PC-AM deflagra Operação Tiradentes a fim de averiguar denúncias sobre tráfico de drogas

Na ação, populares também foram orientados acerca da prática criminosa no município

Policiais civis da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), realizaram a Operação Tiradentes, durante todo o mês de abril, com o intuito de verificar denúncias acerca do tráfico de drogas, bem como orientar civis e comerciantes sobre essa prática criminosa naquele município.

De acordo com o investigador de polícia Carlos Cavalcanti, gestor da 59ª DIP, os policiais receberam denúncias sobre o encontro de um cadáver, reconhecido como sendo de um adolescente de 17 anos, enterrado atrás do cemitério da cidade, e que possivelmente a morte dele estaria relacionada com o tráfico de entorpecentes.

“Demos início à operação e fiscalizamos vários estabelecimentos comerciais e orientamos populares acerca desta prática. Policiais militares também apreenderam 3 quilos de maconha tipo skunk, mas não houve prisões”, disse o gestor.

Segundo Cavalcanti, no decorrer da ação não houve registro de adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas, porém a ação foi bem sucedida quanto à orientação dos populares.

“As investigações quanto aos recentes casos de tráfico e à morte do adolescente de 17 anos seguem em curso. Ressalto que estamos trabalhando firmemente para manter a segurança da nossa população”, afirmou.