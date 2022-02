PC-AM cumpre mandado de prisão em nome de homem por estupro de vulnerável contra enteada

Mãe da vítima compareceu à unidade especializada para relatar o crime praticado contra a filha

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), cumpriu, nesta quinta-feira (03/02), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva em nome de um homem de 27 anos, por estupro de vulnerável praticado contra sua enteada, uma criança de dois anos de idade. O crime aconteceu no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da capital.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a equipe policial teve conhecimento sobre o caso no dia 30 de dezembro de 2021, ocasião em que a mãe da vítima compareceu à unidade especializada para registrar um Boletim de Ocorrência (BO), narrando o crime praticado contra a filha, cujo autor seria seu ex-companheiro.

“A genitora relatou que a criança estava dormindo no mesmo quarto que o infrator, quando, por volta das 4h, visualizou o homem em pé tocando nas partes íntimas de sua filha. Ela recordou que a menina já havia se queixado de dores nessa região”, explicou Joyce.

Segundo a titular da Depca, apesar da pouca idade, a vítima havia relatado o fato à sua psicóloga, o que foi confirmado posteriormente pela perícia criminal. Diante da gravidade do crime, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do homem.

“Na quarta-feira (02/02), as equipes de investigação procuraram o autor em sua residência, localizada no mesmo bairro em que o delito ocorreu, para efetuar sua prisão, no entanto, ele havia se mudado. Na data de hoje (03/02), ele se apresentou na delegacia, ocasião em que a ordem judicial foi cumprida em seu nome”.

Mandado de prisão – A decisão judicial foi expedida no dia 14 de janeiro deste ano, pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da Central de Plantão Criminal.

Procedimentos – O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do poder Judiciário.