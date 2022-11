PC-AM apreende aparelhos eletrônicos oriundos de estelionato e orienta vítimas sobre como recuperar os objetos

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), recuperou, na manhã desta quinta-feira (10/11), às 9h30, quatro videogames oriundos do crime de estelionato, e pede às vítimas que compareçam à unidade policial para recuperar os objetos.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular da unidade policial, os aparelhos eletrônicos foram recuperados em um shopping center situado na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste.

“Pedimos gentilmente que as vítimas compareceram à delegacia, portando a nota fiscal dos produtos, para identificar e recuperar seus objetos. O 30º DIP está localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Jorge Teixeira, naquela mesma zona”, orientou.