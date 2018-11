Paulo Castro assume hoje comunicação de Amazonino

O jornalista Paulo Castro, de 52 anos de idade, deve assumir nesta segunda-feira, dia 5, o comando da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom).

Ele vai substituir Célio Rodrigues Júnior, que foi assessor de Amazonino Mendes (PDT) na campanha da eleição suplementar do ano passado e permaneceu com ele na formação do governo-tampão.

Célio e Paulo combinaram a mudança no sábado passado, mas o sim de Castro só será dado hoje.

Paulo Castro é formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), tem pós-graduação em Marketing e experiência no trabalho com políticos.

Já prestou serviços para o próprio governador Amazonino e para o prefeito Arthur Neto (PSDB) e para o deputado federal Alfredo Nascimento (PR) há muito tempo.

