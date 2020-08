PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL VIRA LIXEIRO EM HUMAITÁ

Registrar um absurdo desta natureza contra nossa riqueza histórica patrimonial.

É lamentável. Não é a primeira vez que isso ocorre em nosso Bebedouro Municipal, uma peça tão cobiçada no Brasil.

Existem somente dois desse modelo no Brasil e um deles é este aqui de Humaitá. Revitalizado e recuperado há 04 anos, o bebedouro novamente é tratado da pior maneira possível.

Não bastasse ter sido quebrado e ter parte de suas peças roubadas, agora chegou ao absurdo de se transformar em lixeiro, para os cachaceiros que frequentam a Orla da cidade.

Este crime contra o patrimônio público municipal, alerta mais uma vez a necessidade de retirarmos do local por falta de segurança uma peça rara e preciosa de nossa cultura nacional.

É vergonhoso que em nossa sociedade tenhamos seres humanos monstruosos que, degradam uma obra tão linda como a que temos na Praça da Matriz.

BEBEDOURO ESCOCÊS DE MEADOS DO SÉCULO XIX

Monumento escocês do final do século 19 foi recuperado pelo Ateliê de Restauro da Secretaria de Estado da Cultura e entregue nesta terça-feira no Palacete Provincial; obra é única e traz bandeira do Brasil.

A obra foi fabricada pela empresa inglesa Walter MacFarlane em comemoração ao Jubileu de Diamante do reinado da Rainha Vitória I do Reino Unido, comemorado em 1897.

Curiosamente, a MacFarlane também produziu outros monumentos importantes e que são considerados patrimônios históricos de Manaus, como o famoso chafariz da Praça 15 de Novembro (também chamada de Praça da Matriz e que hoje encontra-se em reforma por parte da Prefeitura de Manaus), o Mercado Adolpho Lisboa e a escadaria da Biblioteca Pública do Estado.

“Esse monumento é muito precioso. Pelos estudos que fizemos antes de restaurá-lo, no levantamento histórico iconográfico descobrimos que ele é único no Brasil. A diferença é que os existentes na Inglaterra, Estados Unidos ou na Escócia sempre têm a figura da Rainha Vitória. O nosso tem a bandeira do Brasil. Isso é muito significativo, veio especialmente para o nosso País”, destaca Judeth Costa, gerente do Ateliê de Restauro.

Em Humaitá, o monumento restaurado ficará novamente no seu local de antigamente: a Praça Benjamin Constant, centro da cidade. A população da cidade não conhecia a obra como bebedouro, sua real nomenclatura, mas sim como um chafariz.

Nota triste 😢 BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ