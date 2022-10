“Patrimônio de R$ 96,5 bilhões”; Ronaldo ‘sobe voucher’ no Cruzeiro, não para em Cimed e Pedrinho recebe aviso de novo patrocínio máster

O dono de 90% das ações da SAF do Clube entende que o espaço se valorizou na sequência da atual temporada e quer o dobro do que é pago hoje

Os patamares do Cruzeiro vão voltar a figurar diferentes aos que estavam sendo praticados pelo Clube nos últimos anos. Diante das circunstâncias, a Raposa viu a camisa desvalorizar na hora de negociar um patrocínio. Agora, com o cenário diferente e entendimento da valorização, Ronaldo subiu o voucher.

Pedro Lourenço atualmente paga R$ 8 milhões para que sua empresa fique em evidência na camisa do time mineiro. No entanto, o empresário já está avisado que R9, segundo informado pelo Globo Esporte, quer dobrar o montante e acredita que dá para beliscar até R$ 24 milhões com o máster. Internamente, o valor mínimo de R$ 16 milhões já é realidade.

“A definição e a finalização do acordo deve acontecer nos próximos meses. Até lá, o clube busca outras receitas, além do sócio-torcedor e renda dos jogos. Na próxima terça, Ronaldo deve anunciar uma imersão do clube no mundo digital, com espaço para outras explorações comerciais”, destacou a publicação do GE.

Depois de fechar com a Cimed, que tem patrimônio estimado em R$ 96,5 bilhões, para inserções digitais, Fenômeno sabe que as “negociações estão em andamento e acontecem com empresa de alcance nacional” para um novo negócio ser fechado em Minas. Pedrinho BH sabe disso e abre mão do espaço. Porém, ele também deseja saber mais detalhes para, possivelmente, igualar o valor e manter a exposição da sua rede de supermercados.

⚠️ | Cruzeiro negocia novo patrocínio máster para 2023 mirando duplicar atual valor. Negociações estão em andamento e acontecem com empresa de alcance nacional. A definição e a finalização do acordo deve acontecer nos próximos meses. [🗞️: @ge_cruzeiro] 🏅

[📸: Globo] pic.twitter.com/roQEY9OUFQ — Blog da Raposa 🦊 | #OutubroRosa (@BlogRaposa) October 21, 2022

Vale lembrar que a farmacêutica, no aporte inicial, desembolsou R$ 3 milhões para fechar com o Cabuloso. A empresa também está entrando no Palmeiras e, recentemente, surgiu a informação de que o Flamengo seria outro time a ser ‘atacado’ pela gigante. Não há indícios de que a empresa poderá estar como patrocínio máster do Cruzeiro na próxima temporada, mas um upgrade nunca é descartado.