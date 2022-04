A Diocese de Humaitá realizará sábado (23/04), o 1° Primeiro Encontrão da Juventude, na quadra da Imaculada Conceição a partir das 19h.

De acordo com a organização do evento, o objetivo é fazer com que a juventude tenha uma experiência mais profunda com Deus, ao tempo em que promove uma interação saudável entre a juventude humaitaense.

Ainda segundo a Pastoral da Juventude, toda a juventude de Humaitá está convidada para o evento.

Fonte: Tribuna Mangabense

BY ACRÍTICA DE HUMAITA