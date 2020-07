Pastor é preso em Manaus suspeito de abusar de crianças

Manaus/AM – Um pastor de 43 anos, foi preso em Manaus no início da manhã desta sexta-feira (3) suspeito de abusar sexualmente de duas crianças com idades de 9 e 14 anos. A prisão aconteceu no bairro Braga Mendes, Zona Leste da capital.

A Polícia Civil informou que o homem já tem passagem na polícia pelo crime de estupro de vulnerável e já estava com mandado de prisão preventiva em aberto.

Amazonas precisa respirar

Informações preliminares dão conta de que fiéis já estavam suspeitando dos crimes, e que inclusive, as vítimas podem ser filhos de frequentadores da igreja. O suspeito, ao perceber que já havia desconfiança de sua índole, teria feito um vídeo para informar que iria deixar o congregação, o que levantou mais suspeitas.

Ele foi preso por uma equipe da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca). A delegada titular da Depca, Joyce Coelho, deverá fazer o pedido dos procedimentos cabíveis e dar mais informações sobre o caso.

Portal do Holanda