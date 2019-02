Passarela na Torquato desaba após a chuva

A estrutura de uma passarela localizada na Avenida Torquato Tapajós, na altura do bairro da Paz Cidade Alta, Zona Centro-Oeste da cidade, desabou na tarde desta quarta-feira (13), após uma forte chuva atingir Manaus. O igarapé que passa no local, do lado oposto ao Clube Municipal, transbordou e invadiu os terrenos localizados na via, sentindo centro-bairro.

O volume de água arrastou a parede e um muro de um posto de gasolina, até chegar na estrutura metálica que sustentava a passarela. A primeira parte a ruir possuía uma escada instalada. Não houve feridos.

Tocador de vídeo 00:00 00:37

A estrutura desabou por volta das 17h30 e a via foi totalmente fechada nos dois sentidos, complicando o trânsito na região. O local foi isolado devido ao risco de queda do restante da estrutura.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) está no local e os agentes dão orientações aos motoristas. Segundo a assessoria do órgão, a passarela está sendo inspecionada pela Defesa Civil de Municipal e o Corpo de Bombeiros.

“A passarela está com indícios de que vai desabar. O Manaustrans já fez os desvios de trânsito em ambos os sentidos. E nós estamos estudando fazer outros desvios”, diz o órgão de trânsito.

fonte: em tempotor