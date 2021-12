PASSAM ANOS E MAIS ANOS E ESSA HISTÓRIA, SÓ AUMENTA NOVOS CAPÍTULOS

Vamos chegando aos 45 anos de uma história sem fim ao longo da pior rodovia do Brasil. Aqui já passaram “Gregos e Troianos”, “Santos e Salvadores da Pátria”, porém nem o mais ousado dos mentirosos, conseguiu fazer e acontecer.

Já perdemos milhares de amazonenses sem oxigênio pra respirar durante a agonia de 2020 e 2021.

O saudoso “Vou asfalta a BR 319 ta ok?” Já nem fala mais sobre o assunto, nem mesmo os 52 km próximo ao Igapó Açu, tão propagado conseguiu emplacar, e agora por ultimo, lucrou bilhões dos países ambientalistas com um espetáculo assassino contra os extrativistas minerais.

Cadê a força terrestre? Cadê a coragem de fazer?

Então ao entrar no ultimo mês do ano nem mesmo meus “velhos” amigos que faziam propaganda animados, aparecem mais, afogados em um combustível todo dia mais caro, e uma vida economica piorando mais e mais com o passar do tempo.

Que fique a lição, e que a razão nos faça cair na real, para aceitar esta verdade nua e crua deste triste relato. Bom dia Brasil!!!!