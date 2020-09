Partido Verde fecha aliança com a chapa de David Almeida e Rotta

O Partido Verde (PV) é a sexta legenda a compor o arco de aliança da chapa do pré-candidato a prefeito David Almeida (Avante) na disputada pela Prefeitura de Manaus. O anúncio da adesão sigla foi feito nesta terça-feira (15), um dia antes do encerramento do prazo das convenções partidárias, em reunião presidida pelo candidato a vice-prefeito da chapa, Marcos Rotta (DEM), realizada no Comfort Hotel Manaus.

O PV traz para a chapa majoritária mais inserções e tempo de rádio e TV, além de mais 62 pré-candidatos a vereador. Com os demais pré-candidatos proporcionais dos partidos Avante, Democratas, Pros, PMB, PTC e PV, a aliança soma hoje 350 candidatos às 41 cadeiras do Poder Legislativo municipal da capital do Amazonas.

Por conta das medidas de isolamento social, necessária por conta da contaminação pela Covid-19, confirmada na última segunda-feira (14), David Almeida falou na reunião virtualmente, a partir de uma ligação de Marcos Rotta. Em casa, o pré-candidato saudou o presidente do PV, deputado Roberto Cidade, e todos os pré-candidatos a vereador do partido, e os chamou para o desafio de levar à população o projeto da chapa para Manaus.

“Como já disse, com uma chapa comigo e com Marcos Rotta, a cidade de Manaus terá dois prefeitos. E hoje, diante da confirmação da Covid-19, já podemos começar a mostrar a nossa capacidade de dividir responsabilidades. Estamos aqui, com o aval do presidente municipal do PV, deputado Roberto Cidade, que vai nos ajudar, e muito, na formatação do nosso plano de governo e na caminhada da vitória nessa eleição”, disse David Almeida.

Arco fechado – O pré-candidato a vice-prefeito, Marcos Rotta, disse que a união com o PV fecha o arco de aliança para a campanha. “Nós conseguimos hoje, graças à Deus e à habilidade do nosso candidato a prefeito, David Almeida, aumentar ainda mais o nosso arco de aliança. Nós transformamos hoje a coligação do David Almeida no maior arco dessa eleição”, disse.

Rotta lembrou que o PV tem uma tradição muito grande também na questão ambiental e vai ajudar a coligação a confeccionar um amplo projeto para a cidade de Manaus nesse segmento. “Manaus está muito distante dessas discussões ambientais em nível nacional e mundial, mesmo a cidade sendo a principal capital da Amazônia. Queremos, já no nosso primeiro ano, transformar a cidade de Manaus na cidade mais arborizada do país”, afirmou.

Apoio homologado – O presidente municipal do PV, deputado Roberto Cidade, chancelou o apoio do partido à chapa de David Almeida e Marcos Rotta pela Prefeitura de Manaus e colocou todo o “exército” da legenda em prol da campanha. Cidade disse que acredita no David e reforçou que a escolha de Marcos Rotta como vice, anunciada na semana passada, fortaleceu ainda mais o projeto.

“Nós acreditamos na chapa David e Rotta. É uma chapa parecida com os nossos candidatos, pessoas jovens, mas com experiência, com vontade de fazer o melhor para Manaus, com vontade de trabalhar. Se Deus e o povo abençoarem, será uma chapa vitoriosa”, afirmou o presidente municipal do PV.

Roberto Cidade destacou, ainda, que o partido estará unido e trabalhando fortemente pelos candidatos majoritários e por toda a “Chapa Verde”. “Nós seremos protagonista nessas eleições e pretendemos fazer o maior número de vereadores na Câmara Municipal de Manaus e estaremos nas ruas e bairros da cidade trabalhando muito”, garantiu.