*DEM lança edital de convocação para convenção em Humaitá*

O presidente do DEM em Humaitá definiu a data para convenção do partido no município para as eleições municipais deste ano;

O edital de convocação está com data do dia 14 de setembro conforme protocolo endereçado ao Juiz da 17ª Zona Eleitoral de Humaitá

Veja logo abaixo cópia do edital protocolado no Cartório Eleitoral.