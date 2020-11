Parque energético com 22 mega watts está pronto para ser inaugurado em Humaitá

A Empresa V Power Telemetria SPE Ltda deve inaugurar até o dia 15 de dezembro a maior unidade termelétrica do sul do Amazonas com capacidade de geração de 22 mega watts no município de Humaitá que irá entrara em operação, abastecendo toda a rede de consumo energético.

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas visitou o parque energético que está pronto, faltando apenas a rede de ligação, até a central da Oliveira Atem Instalada no parque industrial.

”Era um grande sonho em nosso município, energia de qualidade, e Deus está a me proporcionando a honra de poder inaugurar este grande complexo energético privado, ainda durante minha gestão. Nosso crescimento econômico que tem agregado empresas vindas investir e nosso município, necessita de energia de qualidade, capaz de assegurar a expansão e a demanda necessária para o funcionamento com energia de sobra. A partir do dia 15 de dezembro, apagão nunca mais Humaitá!” Concluiu o prefeito.

A Usina Termelétrica está concluída em fase de ajustes e alinhamento de sua automação onde já trabalham cerca de 16 funcionários, como nos relatou Emil Silva gerente da Termelétrica do Grupo V Power.

“Estamos prontos para muito em breve entrar em operação definitiva, faltando apenas a interligação de rede entre o parque com a distribuidora Oliveira ATEM que fica na Rua das Flores”. Destacou o gerente da V POWER em Humaitá.

