Paredão auxilia na recuperação e apreensão de nove veículos durante o fim de semana

Entre a manhã da sexta-feira (04/02) e a manhã de ontem (06/02), nove veículos foram recuperados em Manaus pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com o auxílio das câmeras de videomonitoramento do sistema Paredão. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a ferramenta faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro.

Na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, zona sul da capital, policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) abordaram o condutor de um veículo modelo Prisma, de cor prata e placa QZL-4E77. Dentro do carro foi encontrada uma arma de fogo e 13 munições. O suspeito foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No sábado (05/02), um veículo modelo Gol, de cor prata, foi recuperado pelos policiais da 14ª Cicom, na rua Bom Intento, bairro São José Operário, zona leste da capital.

Na tarde de domingo (06/02), uma motocicleta Honda CG 125, de cor preta e placa OAI-3020 foi abordada pelos policiais da Força Tática, após estes terem recebido a informação que o veículo havia sido roubado. O condutor foi abordado na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na zona leste, e preso pelo crime de receptação.

Paredão

O Paredão é um sistema de monitoramento de câmeras da capital, interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), formando uma barreira eletrônica de alta tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Com o sistema é possível identificar, avaliar, acompanhar e coordenar ameaças reais ou potenciais, buscando prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública e a segurança de pessoas e patrimônios.

(Fotos: Divulgação/SSP-AM)