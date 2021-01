Parceria entre Governo do Amazonas e Unicef beneficia maternidades com 114 mil itens de EPI

que são de grande alento, porque sabemos que a demanda é muito grande. E o Governo do Estado tem nos dado muita atenção, em parceria com a Unicef. Esses equipamentos vão nos ajudar a equipar nossos profissionais. Hoje, nós estamos recebendo EPIs, o que vai dar melhores condições de trabalho para eles”, comemorou Rosiene Lobo, diretora da maternidade Ana Braga.

De acordo com Neideane Ribeiro, ponto focal de saúde do escritório do Unicef em Manaus, o objetivo da ação em parceria com o Governo do Estado é garantir o bem-estar e segurança dos profissionais de saúde, para que eles possam executar seus trabalhos em total segurança, diminuindo o índice de contaminados entre a classe.

“O intuito é conseguir garantir para os profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos que estão hoje na linha de frente, a proteção mais adequada e minimizar o número de profissionais acometidos também pela Covid-19”, destacou a representante da Unicef.

Outras doações – As doações do Unicef são parte do Programa de Cooperação que a entidade possui no Brasil. Na última semana, outros órgãos vinculados à ONU, como a Organização Internacional para Migrações (OIM), Agência da Onu para Refugiados (Acnur) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), também realizaram doações ao Governo do Amazonas, que contemplaram profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde em Manaus.

“O Unicef, como as outras agências da ONU, sempre tem esse alinhamento e essa articulação com o Governo do Estado. Todas as nossas ações sempre são alinhadas com as do Governo, em ouvir quais são as necessidades, buscar como podemos colaborar nesse momento para minimizar essa questão da pandemia que estamos vivendo”, destacou Neideane.

FOTOS: Lucas Silva/Secom