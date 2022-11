PARALISAÇÃO DA BALSA DE TRAVESSIA DO RIO MADEIRA, EXPÕE NOVAMENTE A FALTA DE BANHEIROS PÚBLICO OU PRIVADO NOS DOIS LADOS DO RIO

O acúmulo de veículos no outro lado do Rio Madeira, provocou desconforto não somente pela espera da recuperação da balsa, mas a falta de banheiros para que as pessoas que viajaram um dia todo pela Transamazônica, além de mulheres e crianças que precisavam utilizar um banheiro por necessidades.

Enquanto este problema crônico de anos e anos não se resolve, fica aqui mais um chamado de atenção aos vereadores, que poderiam criar pelo menos uma chamada pública para empresas privadas se manifestarem em oferecerem banheiros do outro lado do rio.