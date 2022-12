‘Parabéns, Tite’ e ‘Perdemos o Hexa’: internautas repercutem eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo

Não deu! A seleção brasileira está eliminada da Copa do Mundo do Catar. Na tarde desta sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, a Amarelinha perdeu para a Croácia nos pênaltis – depois do 1 a 1 persistir no tempo regulamentar e na prorrogação –, no Estádio Cidade da Educação, em Doha, pelas quartas de final do Mundial.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a queda do Brasil. Muitos torcedores culparam o técnico Tite e evidenciaram o fato de Neymar, visto como o melhor batedor, não ter cobrado um pênalti. Veja a repercussão:

