Para trabalhos com influenciadores Virginia e Zé Felipe alugam mansão

Com o objetivo de contribuir cada vez mais com o crescimento de seus empresariados e da própria companhia, claro, Virginia Fonseca alugou uma mansão com Zé Felipe para uma sessão de gravações focadas em materiais para a “Talismã Digital”.

A empresa criada por Virginia oferece serviços como conexão com marcas, produção de conteúdo, agenciamento artístico e marketing digital, tendo uma visão sobre pequenos influenciadores, como Dhully Zanela, que esteve na mansão também.

O imóvel fica no badalado bairro do Morumbi, zona nobre de São Paulo. Caio Afiune, participante do “BBB21”, não ficou de fora e marcou presença com a esposa, Waléria Mota, assim como By Pamella e Esther Melo.