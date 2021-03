Voce que já está com 50 anos, é diabético, hipertenso, e outras cormobidades já podem agendar sua vacina, junto a secretaria de saúde pelo número 97 98125 4072

Vale acrescentar que, os agentes de saúde dos bairros, estão entregando aos pacientes cadastrados no sistema, o encaminhamento com o nome da UBS e as informações das comorbidades individual dos cadastrados.