“Para quem quiser ir”; Virginia Fonseca fará festa de aniversário aberta ao público em evento com Zé Felipe com cobrança de ingresso

Virginia Fonseca vai celebrar o seu aniversário de um jeito diferente em 2023: a influencer e seu marido, Zé Felipe, vão promover uma grande festa na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais: o Malvada Sunset, que acontecerá em 8 de abril.

Ela republicou, em sua conta no Instagram, o anúncio do evento e contou que decidiu abrir as festividades de seu aniversário para os fãs. “Meu aniversário é dia 6 de abril, e esse ano eu vou comemorar de uma maneira muito diferente, vou fazer uma festa em Valadares. Para quem não sabe, eu morava em Valadares, eu não nasci em Valadares, mas eu morei minha vida toda lá”, começou Virginia.

“Eu e o Zé Felipe assumimos nosso relacionamento em Valadares, então tem toda uma história, e eu vou comemorar meu aniversário lá esse ano, dia 8 de abril. Malvada Sunset, gente, vai ser o evento, vai ser aberto ao público, para quem quiser ir”, prosseguiu a influencer.

O evento, no entanto, tem cobrança de ingresso: os preços variam entre R$ 57,50 a R$ 161, no lote desta quarta-feira (08). Além de Zé Felipe, o Malvada Sunset deve ter outras atrações ainda não confirmadas — segundo o R7, Leo Santana pode ser um dos artistas. A classificação é para maiores de 18 anos.