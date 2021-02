Para evitar que estudantes fiquem sem realizar as provas, Governo do Estado autoriza o Enem no Amazonas

Estado terá ponto facultativo nos dias 23 e 24 de fevereiro

O Governo do Amazonas decretou ponto facultativo nas próximas terça (23/02) e quarta-feira (24/02), para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Manaus. A informação foi divulgada pelo governador Wilson Lima em uma transmissão ao vivo, nesta sexta-feira (19/02), para anunciar ajustes nas medidas de restrição de circulação.

Wilson Lima destacou que conversou com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e com o Ministério da Educação (MEC) para que o exame fosse realizado nos próximos meses, entretanto, todos os inscritos no Amazonas poderiam ficar sem fazer a prova.

Para não correr esse risco de deixar mais de 200 mil candidatos sem poder realizar a prova, o Governo do Estado decidiu pela autorização.

“Essa medida é para garantir que os alunos tenham acesso ao nível superior, ao ensino superior. Nós fomos informados que, se se prorrogasse mais uma vez, neste ano não seria mais possível a realização dessa atividade, e muitos alunos estariam penalizados. Então, é importante que haja um esforço de todos e que evitem, ao máximo, estar nas ruas na terça e quarta-feira, principalmente no horário entre 11h e 13h, que é o momento em que os candidatos estarão se locomovendo para as salas de aula”, reforça o governador.

O Amazonas conta com 206.076 candidatos inscritos, sendo 160.576 em Manaus e outros 45.500 nas demais cidades do interior, conforme levantamento do MEC.

Cessão de escolas – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a pedido do Ministério da Educação, cedeu 292 escolas do Amazonas para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Deste total, 141 são em Manaus e 151 nas demais cidades do estado.

Para a realização do Enem Digital 2020, 19 escolas da capital serão cedidas. As unidades escolares estão em todas as zonas da cidade. A prova digital do Enem é a versão informatizada do exame. O candidato, em vez de resolver a prova no papel, vai ler e responder às questões diretamente no computador.

A Fundação Cesgranrio é a responsável pela aplicação dos exames. O Ministério da Educação é o responsável pela logística, recursos humanos e aplicação das normas de segurança contra a transmissão de coronavírus. A Secretaria de Educação não tem responsabilidades no processo.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho do estudante e colabora para o acesso à educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni), instituições portuguesas, além de financiamentos e apoio estudantil, como o Financiamento Estudantil (Fies).

O exame consiste em quatro provas objetivas, com 45 questões cada. São avaliadas as Linguagens, códigos e suas tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias, além da Redação.

FOTOS: Diego Peres/Secom