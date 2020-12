Para Elan Alencar, propor a reativação hospital da Nilton Lins é prova da preocupação de David com a população

O vereador eleito de Manaus, Elan Alencar (Pros), elogiou a iniciativa do prefeito eleito David Almeida (Avante), de propor que, em parceria com a iniciativa privada e governo do Amazonas, a reativação do hospital da Nilton Lins, para atuar como retarguarda para o atendimento de pacientes com Covid-19.

Para Elan, a proposta é prova do compromisso que David tem com a saúde da população de Manaus. “O prefeito sempre foi um dos maiores defensores dos cuidados e do distanciamento nesta pandemia. Ele sofreu a doença a e perdeu a própria mãe. Com isso em mente, a sua decisão de se unir e trabalhar pelo povo é sem duvidas a mais acertada nesse momento difícil”, afirmou.

Durante entrevista a uma emissora de TV local, David destacou que o hospital da Nilton Lins vai atuar referenciado pra tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), o que evitará sobrepreços.