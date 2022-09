Paolla Oliveira quebra o silêncio após rumores de término com Diogo Nogueira: ‘Que pena’

Paolla Oliveira utilizou as redes sociais nesta terça-feira (27) para desmentir os rumores de término com Diogo Nogueira, com quem ela vive um relacionamento há um ano. O burburinho surgiu depois que internautas notaram que o casal, que costumava fazer muitas declarações de amor nas redes, andava meio discreto nos últimos tempos.

Paolla publicou uma série de fotos de biquíni bem coladinha com Diogo e garantiu que o relacionamento vai “muito bem, obrigada.

Que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença on-line. Que maravilha que pra gente não é. Nosso relacionamento é real e nosso.

No último fim de semana, a atriz quebrou a web ao aparecer em fotos de lingerie fio-dental e sem filtro, exibindo o corpo real. Paolla finalizou o texto com uma mensagem direta aos que cobram mais presença online do casal.

Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes.

PAOLLA OLIVEIRA SOBRE NAMORO COM DIOGO NOGUEIRA: ‘MOSTRAR ATÉ ONDE ACHAMOS BACANA’

Em entrevista à revista Trip, publicada em julho deste ano, Paolla confessa que optava por esconder detalhes íntimos das antigas relações, mas que houve uma virada de chave com a chegada de Diogo em sua vida.

“O romance eu sempre guardei muito bem, achava que as pessoas podiam vuduzar, que era um lugar muito vulnerável. Mas aí me deparei com o Diogo Nogueira: como eu escondo ele? A vida pública tem um bônus e um ônus“, refletiu.

Apesar disso, Paolla não descartou a importância da discrição. “A gente pensou em mostrar até onde achamos bacana. Tem algo que aprendi muito na pandemia: a gente precisa demonstrar afeto em momentos tão ásperos. Mas ainda acho que a discrição é uma arma muito importante na nossa profissão”, afirmou.

Fonte: Purepeople