Panela de pressão explode e mata mulher em restaurante “Veja”

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe tentou reanimar Jade no local do acidente por uma hora, sem sucesso. O óbito foi declarado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Cerca de 35 funcionários estavam no restaurante no momento da explosão. Em entrevista à TV Globo, os responsáveis pelo estabelecimento disseram que estavam cozinhando cerca de 10 kg de feijão na panela de pressão quando o equipamento explodiu.

Duas pessoas que estavam próximas do local do acidente não tiveram ferimentos, mas sofreram “forte abalo emocional”. O restaurante foi interditado ontem por causa da explosão e a perícia da Polícia CIvil foi acionada para investigar o motivo do acidente.