PANDEMIA – HUMAITÁ REGISTROU 1191 CASOS DE COVID-19 SOMENTE EM JANEIRO DE 2021

Os números estampados são de 31 de dezembro de 2020 até 31 de janeiro de 2021 divulgados pelos banners oficiais da SEMSA de Humaitá.

O que para muitos essa onda é pequena e quase despercebida, na verdade é assustador do ponto de vista real. Infelizmente nosso veículo de informação é cortado do acesso diário desses números pela nova gestão municipal.

Já tivemos 07 mortes confirmada por Corona Vírus neste mês de janeiro de 2021 em nossa cidade.

O virus está espalhado por toda a cidade, e os cuidados com o mesmo ainda são bastante filhos até o momento. A exposição das pessoas infectadas próximas uma das outras é fator de risco em filas de bancos, mercados e casa lotérica.

A concentração de pessoas, em nossa cidade continuam existindo, apesar das medidas tomadas pelo atual prefeito do município.

A falta de informação em massa são resumidas a “LIVES” que poucas pessoas acessam, dando a falsa sensação de que tudo está muito bem obrigado!

Humaitá é uma das maiores cidades do sul do estado onde temos um fluxo diário de pessoas oriundas de todo o Brasil de quase 1 mil pessoas, em dias comuns. Não podemos fechar os olhos para o que nao conseguimos esconder. Fica o alerta a todos os nossos leitores, mesmo com a campanha de vacinação sendo efetuada, a pandemia não acabou, e nossa rede hospitalar de saúde é limitado, o risco de colapsarmos é eminente.

Loading...

*#FICAADICA*

*#RESPONSABILIDADESOCIAL*

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*

*VEJA BANNER DE 31 DE JANEIRO DE 2021*

*VEJA O BANNER DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020*