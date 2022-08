Panathinaikos desiste, e Vitinho, do Flamengo, pode acertar com gigante do futebol brasileiro

Atacante está de saída do Flamengo

Em reta final de contrato com o Flamengo e sem qualquer intenção das partes por uma renovação, o atacante Vitinho, que soma 21 jogos disputados na atual temporada, segue com futuro indenifido para o próximo ano.

Conforme adiantado por Cahê Mota, do ge, as partes decidiram que não há motivos para a renovação do contrato do atacante. Desta forma, com as conversas foram encerradas e as propostas serão avaliadas, com uma saída imediata não sendo descartada.

O principal interessado, era o Panathinaikos, mas o Flamengo recusou a primeira investida. Desta forma, de acordo com o portal Pantou, responsável por cobrir o clube grego, o clube acabou desistindo da contratação, já estando a procura de outro nome.

Ainda de acordo com a mesma fonte, outro fator que foi determinante para a desistência dos gregos, foi o salário pedido por Vitinho, que está fora da realidade do Panathinaikos.

Vitinho pode ganhar força no Botafogo

Desta forma, Vitinho pode também permanecer no futebol brasileiro, com o Botafogo aparecendo como grande interessado. O jogador do Fla, inclusive, é um ‘sonho antigo’ de John Textor, principal investidor do Glorioso.