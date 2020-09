Palmeiras x Flamengo: presidente do Verdão defende protocolo da CBF e fala em paralisar o campeonato

Mauricio Galiotte diz que Brasileirão tem de parar se medidas não forem respeitadas

O Palmeiras, mais uma vez, se posicionou de maneira contrária ao adiamento da partida contra o Flamengo, marcada para o domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Em contato com a reportagem do ge, o presidente Maurício Galiotte reforçou mais uma vez a postura do clube de defender o regulamento do Campeonato Brasileiro e cogitou até a paralisação do torneio.

“Se o protocolo atual não for respeitado, o campeonato tem de ser paralisado ” – afirmou o palmeirense.

O Palmeiras vai manter os atletas concentrados na Academia de Futebol neste sábado. Mesmo com a suspensão da partida contra o Flamengo, o clube decidiu por continuar o cronograma estabelecido para o jogo de domingo.

Na manhã deste sábado, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou atividade com os atletas e encerrou a preparação da equipe.

A notícia da decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, que adiou o confronto a pedido do Sindiclubes do Rio, ocorreu no início da tarde, pouco depois do treinamento. O Verdão aguarda um posicionamento da CBF.

Fonte: Ge