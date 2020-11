Palmeiras tem 15 jogadores com COVID-19 e pode recorrer ao sub-20 para completar elenco contra o Ceará

A lista de nomes infectados pela COVID-19 no Palmeiras não para de aumentar. O clube oficializou nesta terça-feira que outros oito atletas entre time profissional e sub-20, além do assessor de futebol Edu Dracena e do assistente técnico João Martins, testaram positivo para Covid-19, estão isolados e sob acompanhamento.

Com isso, todos os nomes do elenco profissional infectados são: Jailson, Vinicius, Alan Empereur, Kuscevic, Luan, Matías Viña, Danilo, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, Gabriel Verón, Gabriel Silva e Rony.

Os garotos Quiñonez, Pedro Acácio e Marino, do time sub-20, e que estiveram no banco diante do Ceará, no Allianz, também estão infectados.

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, diante do Ceará, no Castelão, pela partida de volta da fase quartas de final da Copa do Brasil. De todos os atletas que estiveram como titulares ou entraram ao longo da vitória na partida de ida por 3 a 0, sete estão infectados pela doença.

Para o confronto, a tendência é que o clube faça um esforço para que o goleiro Weverton, atualmente na seleção brasileira, volte a tempo da partida, uma vez que os demais nomes da posição estão infectados pela doença e não poderão ir a campo.

Outro nome que também deve voltar às pressas é o zagueiro Gustavo Gómez, convocado para a seleção do Paraguai e que entra nesta noite em campo, diante da Bolívia.

Com isso, o clube terá de recorrer a atletas do sub-20 para compor o restante do elenco que terá condições de encarar o rival cearense. As poucas boas notícias pelo lado do time paulista é que Luiz Adriano e Lucas Esteves estão recuperados de lesão e devem estar em campo nesta quarta-feira.

