Palmeiras sofre com Fla desfalcado e fica no 1 a 1 em “jogo da discórdia”

Depois de impasse fora das quatro linhas, Palmeiras e Flamengo entraram em campo na tarde de hoje (27), no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, com a bola rolando, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no “jogo da discórdia”. Patrick de Paula abriu o placar para o time da casa, e Pedro empatou.

A partida começou com atraso de 20 minutos. Após indefinição, o confronto só foi confirmado depois que o TST (Tribunal Superior do Trabalho) aceitou um pedido da CBF e reverteu decisões do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) que haviam decretado o adiamento do jogo. O Flamengo, com um time completamente desfigurado por conta de um surto de Covid-19 e comandado nesta tarde por Jordi Guerreiro, fez partida equilibrada e surpreendeu um Palmeiras com muitos problemas na criação.

Com o resultado, os dois times perdem chance de se aproximar do líder Atlético-MG. O Palmeiras, com 19 pontos, está na quarta posição, e o Fla, com 18, é o sexto.

Agora, as equipes se concentram na Libertadores. O Palmeiras recebe o Bolívar na quarta-feira (30), enquanto o o Flamengo enfrenta o Independiente del Valle no mesmo dia no Maracanã.

rincipais nomes do Flamengo nesta tarde, o meia Arrascaeta e o centroavante Pedro comandaram a boa atuação da equipe. Experiente, o uruguaio conseguiu distribuir bem o jogo e fazer “o time andar”. Já Pedro, sempre perigoso, foi responsável pelo gol do Rubro-Negro.