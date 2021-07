Palmeiras demite o treinador da equipe sub-17 após eliminação

Na noite desta sexta-feira, o Palmeiras anunciou a demissão de Artur Itiro, que comandava e equipe sub-17 do Verdão. O desligamento do profissional acontece no mesmo dia em que o time foi eliminado no Campeonato Brasileiro da categoria.

O primeiro jogo entre Palmeiras e Vasco, pelas quartas de final do Brasileiro sub-17, terminou com uma vitória por 2 a 1 dos cariocas, que atuaram em casa. Nesta sexta, os times voltaram a se enfrentar e empataram por 2 a 2, no Allianz Parque, resultado que eliminou o Alviverde.

Artur Itiro trabalhava no Palmeiras desde 2013. Depois de passar três temporadas à frente do sub-15, o treinador assumiu o sub-17 em 2016, participando do processo de formação de diversos atletas que, hoje, estão no profissional.

No intervalo em que comandou o sub-17, Artur Itiro foi o treinador nas conquistas da Copa do Brasil nos anos de 2017 e 2019, além do Campeonato Paulista de 2018.

Fonte: Gazeta Esportiva