Pai de Zezé Di Camargo e Luciano morre aos 83 anos

Francisco José Camargo, 83 morreu nesta segunda-feira(23) após passar por complicações renais

O pai da dupla Zezé de Camargo e Luciano, Francisco José Camargo, morreu na noite desta segunda-feira (23), aos 83 anos, após passar duas semanas internado em estado grave por complicações renais, em Goiás. Seu Franscisco, como era conhecido luta contra um enfisema pulmonar há dois anos.

No último dia 14, Franscisco chegou a passar por uma cirurgia de emergência devido às complicações de um sangramento no intestino grosso. Zezé contou que o pai temia pela cirugia e agradeceu a corrente de orações dos fãs.

De acordo com a assessoria de imprensa dos artistas, o velório acontecerá nesta terça-feira (24) às 10h no cemitério Jardins das Palmeiras, em Goiás. O sepultamento está marcado para as 17h.

Fonte: D24am.