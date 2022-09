“Pagará R$ 31 milhões de salário…”; ‘Parça’ de Neymar tem futuro definido no PSG e destino surpreende

O mercado de transferências do PSG segue agitado. Depois de muitas chegadas, como Renato Sanches e Vitinha, e Carlos Soler, e de saídas como Wijnaldum, Di María e Draxler, a equipe de Neymar, Messi, Mbappé e cia segue em reformulação. Desta vez, mais um nome importante do time nos últimos anos deixou a capital francesa para atuar em outro destino.

Trata-se do atacante argentino Mauro Icardi, que foi emprestado ao Galatasaray (TUR), por uma temporada. O argentino tem contrato até 2024 com o time francês, que vai pagar quase 89% dos salários do jogador ao longo do empréstimo de um ano. Ou seja, mesmo emprestado, o PSG continuará ‘no prejuízo’ em relação ao jogador.

O atacante Neymar, inclusive, postou uma mensagem de despedida para o jogador. Em seu stories no Instagram, o craque brasileiro postou uma foto com Icardi e escreveu: “Muita sorte em sua nova etapa Icardi. Foi um prazer jogar contigo. Abraço”, escreveu Neymar.

Paris Saint-Germain confirm Mauro Icardi deal signed with Galatasaray on loan until June 2023, one year. 🇦🇷🤝 #Galatasaray

PSG will pay more than 60% of the salary this season. pic.twitter.com/yIIgSNhBbJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2022