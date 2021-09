PACIENTES DE URGÊNCIA ORIUNDOS DO SUL DO AMAZONAS, NÃO ESTÃO SENDO ACEITOS EM RONDÔNIA      

Ligado nesse impasse que pode ocasionar a perda de vidas de pacientes que precisem de UTIs ou atendimento emergenciais, oriundos daqui do sul do estado estão sendo renegados no atendimento no vizinho estado de Rondônia.

Por conta disso, cobramos formalmente o deputado federal Marcelo Ramos e o deputado estadual Cabo Maciel, sobre esse impasse em que a vítima é o povo amazonense.

Os deputados se comprometeram que, irão intermediar esse entendimento o mais célere possível para que vidas não sejam perdidas.

Loading...

Reportagem

Compartilhem esta importante informação que é de interesse de todos!