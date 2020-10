Outubro Rosa alerta sobre importância do exame de mamografia

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza o lançamento do Movimento Mundial Outubro Rosa 2020 nesta quinta-feira (1º/10), às 18h30. A ação que alerta para a importância da realização anual do exame de mamografia como principal forma de rastreio de casos de câncer de mama terá uma live direto do Teatro do Amazonas, que será iluminado na cor rosa.

Neste ano, o tema da campanha é “Quanto antes melhor! Três perguntas que salvam!”. Através de três perguntas, se pretende ajudar a salvar cada vez mais vidas. As perguntas são: Você tem observado suas mamas?; Você já marcou seus exames anuais?; e Você conhece os seus fatores de risco?

O objetivo é alertar as mulheres a partir dos 40 anos a realizar a mamografia uma vez por ano. Este é o método indicado pelas entidades ligadas à causa como método de rastreio e diagnóstico precoce para os casos de câncer de mama.

Para 2020, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 450 novos casos da doença no Amazonas, e a detecção precoce dos cânceres de mama é uma das principais formas de combate à doença, segundo o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão.

“Diferente do câncer de colo do útero, que é um câncer que tem prevenção e pode ser evitado, o câncer de mama não é possível prevenir, mas faz toda a diferença no tratamento descobrir a doença em sua fase inicial. Nosso recado à toda a população feminina, com mais de 40 anos, é ‘façam a sua mamografia todos os anos’”, afirma Mourão.

Campanha – O Movimento Mundial Outubro Rosa é realizado, no Brasil, pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) há 12 anos. No Amazonas, ocorre há 11 anos, sendo coordenado regionalmente pela Rede Feminina de Combate ao Câncer no Amazonas (RFCC-AM) e pelo Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam). A FCecon é responsável por coordenar as ações nos municípios do interior.

A campanha tem ainda a participação da Sociedade Brasileira de Mastologia Seccional Amazonas (SBM-AM) e o apoio da Liga Amazonense Contra o Câncer (Lacc).

Ações – A abertura do Outubro Rosa 2020 será realizada através de uma live, às 18h30, direto do Teatro Amazonas, onde órgãos e entidades ligadas à causa mama estarão presentes, dando informações de forma online e acompanhando a tradicional iluminação do local. A live será transmitida nas redes sociais do Governo do Amazonas.

Segundo a coordenadora estadual da Atenção Oncológica, enfermeira oncologista Marília Muniz, as ações do Outubro Rosa em 2020 vão focar na orientação às mulheres utilizando as redes sociais e a imprensa, seguindo as orientações do Inca para não se realizar aglomerações durante a pandemia de Covid-19.

“Nós estamos utilizando a tecnologia para levar a informação até a população. Amanhã (1º/10), estaremos transmitindo uma live pelas redes sociais do Governo do Estado do Amazonas, que também transmitirá ao vivo, lá do Teatro Amazonas, o momento em que estaremos iluminando o maior monumento do Amazonas, que é o nosso Teatro. Contamos com vocês”, diz Marília Muniz.

No mês de outubro, a FCecon realizará uma série de lives, em seu canal no Facebook, com temas ligados ao câncer de mama, como prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e a importância da boa alimentação e exercícios.

