Ouro ilegal e mais de R$ 40 mil em cheque são presos perto de Manaus

Manaus/AM – Dez homens, foram presos nessa quarta-feira (17) por estarem envolvidos a venda ilegal de ouro em uma região do Baixo Solimões nas proximidades da capital. Com eles foram encontrados cinco carros, cheques totalizando o valor de R$ 47.638,00, e mais de 1Kg de ouro.

As prisões ocorreram durante a Operação “Hórus” deflagrada para combater esse tipo de crime na região. De acordo com os policiais militares e civis as equipes chegaram até esses dez homens depois de terem recebido denúncia anônima.

Durante revista, os policiais apreenderam diversos materiais empregados na fundição de ouro; cinco carros, sendo dois Toyota Corolla e um Etios, um Hyundai HB20 sedã e um Mitsubishi L200; 13 aparelhos celulares; 16 folhas de cheque em branco não assinadas; quatro folhas de cheque assinadas, totalizando o valor de R$ 47.638,00; uma carteira de identidade falsa; a quantia de R$ 2.493,00 em espécie; e 1.088,85 gramas de ouro.

Com a ação o crime organizado sofreu a perda de R$ 315.632,00, que foram resgatados e entregues, juntamente com os dez envolvidos na ocorrência, na sede da Superintendência de Polícia Federal em onde foram autuados e deverão responder por crime contra a economia nacional.

