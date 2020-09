Ouro estava em embalagem de café

Duas mulheres foram presas no Rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), com 102 gramas de ouro. Elas estavam em um barco que foi abordado por policiais militares e civis e não tinham documentos para comprovar a origem do mineral. A embarcação vinha de Juruá com destino a Coari. O ouro, segundo a polícia, estava dentro de uma vasilha de café.

Com instalação da Base Arpão, delegacia fluvial, o policiamento nos rios do Amazonas foi intensificado para combater o tráfico de drogas e contrabando. Os criminosos usam os rios da região como rota de escoamento e também de fuga.

FONTE: AMAZONAS ATUAL