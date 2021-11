ORLA DE HUMAITÁ RECEBE OBRAS DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL

Com recursos próprio a prefeitura do município contratou empresas especializadas para serviços emergenciais no cartão postal da cidade.

Um dos pontos mais visitados da cidade sofreu grande avaria por conta da erosão provocado por infiltração e estiagem do Rio Madeira.

Durante todo o dia de sábado e domingo, dezenas de homens estiveram empenhados no local trabalhando e devem continuar até o final dos serviços.

O gestor municipal esteve presente acompanhando o trabalho em companhia do secretario de infraestrutura.

“Toda a engenharia de recuperação é para garantir a segurança das pessoas que frequentam nossa orla municipal. Estamos trabalhando para recuperação emergencial, sem descuidar da qualidade dos serviços!” Disse o prefeito a nossa redação.

O local esta isolado e os serviços devem continuar em execução até seu final.