Organizações Militares do Comando do 9º Distrito Naval conquistam Ouro e Prata no PQA 2018

No dia 23 de novembro de 2018, na cidade de Manaus, em uma noite especial para a Indústria e Comércio do Amazonas, a Marinha do Brasil por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), pelo terceiro ano consecutivo foi representada no Prêmio de Qualidade Amazonas (PQA) 2018.

Três Organizações Militares (OM) subordinadas ao Com9ºDN que concorreram foram premiadas na modalidade Gestão Governamental – 500 pontos. O 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (EsqdHU-3) conquistou o Troféu Ouro. A Estação Naval do Rio Negro (ENRN) e o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) alcançaram o Troféu Prata.

Em 2018, foram 52 Instituições inscritas e somente 29 finalistas, sendo sete na modalidade Gestão e 22 na modalidade Processo. A Mostra de Gestão e Melhorias para a Qualidade foi realizada em setembro deste ano e consistiu da etapa final para definição dos vencedores.O PQA tem o objetivo de apoiar as organizações públicas e privadas, na busca pela qualidade, produtividade e competitividade através do uso de métodos e ferramentas da qualidade e excelência na gestão.

Os resultados alcançados, nas últimas edições do PQA, são reflexos da implantação do Programa Netuno e das práticas de gestão nas OM do Com9ºDN. A participação das OM no PQA foi incentivada e coordenada pela Assessoria de Gestão e Controle Interno do Com9ºDN.

*Com informações da assessoria