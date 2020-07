oposição nao consegue emplacar forças para derrubar Wilson Lima e Carlos Almeida

A Assembleia Legislativa abriu o processo de impedimento do governador Wilson Lima e de seu vice, Carlos Almeida, começando um jogo de poder que que deve se alongar por semanas, ou meses. Um processo pirotécnico que visa apenas conturbar a gestão de Wilso Lima e Carlos Almeida.

A aceitação da denúncia contra o governador e seu vice, tomou conta de jornais e blogs, com um único objetivo, o de prejudicar desnecessariamente a gestão atual. Nesse jogo de interesses escusos os oportunistas querem apenas aparecer, de olho nas eleições municipais deste ano, programada para novembro de 2020.

O governador Wilson Lima já articulou sua base aliada e com os números positivos, o governo do Amazonas irá massacrar seus opositores, que enfraquecidos e desgastados, podem ter atraído para si próprios o sabor da derrota antecipada, diante do olhar curioso dos eleitores manauaras.

Nosso estado, convive um grupo político incapaz de somar em prol do crescimento e desenvolvimento social, após a troca de tantos governadores em menos de 05 anos. Na contramão de tudo isso, estão os que esperam por dias melhores e não conseguem enxergar um futuro animador.

Wilson Lima e Carlos Almeida precisam de fôlego, precisam de tranquilidade para girar essa máquina pesada que, parece atolada ao longo dos últimos dez anos. Vida longa ao governador Wilson Lima e ao seu vice Carlos Almeida.

Chaguinha de Humaitá