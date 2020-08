OPORTUNIDADE – EMPRESA V POWER ANUNCIA 10 VAGAS PARA HUMAITÁ

A Empresa V Power Telemenia SPE Ltda abriu vagas para o município de Humaitá e irá contratar inicialmente 10 profissionais. Instalada no parque industrial a Usina Termelétrica está com as obras bastante adiantadas e devem ser concluídas até o mês de novembro, como nos relatou Emil Silva gerente da Termelétrica do Grupo V Power.

“Estamos recebendo e selecionando curriculum até amanhã 28.08 (sexta-feira) para a contratação de 10 profissionais, para trabalharem aqui na empresa. Os interessados devem trazer seus currículos aqui na obra que fica localizada logo após o PORTO MASUTTI. *Serão contratados OPERADORES (04), ASSISTENTES DE MANUTENÇÃO (04), ASSISTENTE ADMINISTRATIVOS (01) E ALMOXARIFADO (01)”.*

Compartilhem esta informação a todos os seus grupos sociais, pois é oportunidade de trabalho na *‘Nova Usina Termelétrica de Humaitá’* É notícia boa!

*BY ACRITICA DE HUMAITA*