Operações policiais são intensificadas em bairros com maior registro de ocorrências em Manaus

Bairros das zonas oeste e leste de Manaus tiveram reforço de operações policiais, em determinação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) para combater ocorrências de tráfico de drogas e homicídios. Em um mês, foram mais de 20 prisões e 30 armas de fogo apreendidas em quatro bairros.

“Nós estamos aumentando o policiamento naquelas áreas onde os índices de ocorrências também têm aumentado. É feito um trabalho de inteligência pelo sistema de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, junto com as polícias, e em seguida as polícias montam suas operações de maneira que a gente venha a baixar esses índices”, explica o secretário titular da SSP-AM, coronel Louismar Bonates.

Os bairros Parque São Pedro, Santo Agostinho, Compensa e Jorge Teixeira estavam registrando números elevados em crimes de homicídio, sendo alvos de operações mais direcionadas por parte do órgão.

“As próprias viaturas da área sabem quais são os locais onde está havendo ocorrência. E nós estamos intensificando o policiamento em alguns bairros que estavam sendo destaque em relação a homicídios, e fazendo operações mais específicas. Pegando como exemplo a Compensa, nós estamos massificando bastante o policiamento, e em sete dias de operação houve apenas um homicídio no bairro”, enfatizou o secretário.

Loading...

Nos dois primeiros meses do ano, o número de homicídios na capital reduziu em 22%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estatísticos da SSP-AM também apontam que apenas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 já foram apreendidas mais de 6 toneladas de drogas.

Bonates também pede que a população continue denunciando e ajudando no trabalho das forças de segurança. “Isso aí (denúncias da população) tem nos ajudado bastante, nos auxiliado muito, principalmente através do 181 e do site da secretaria, o que tem propiciado que nós façamos operações pontuais tendo um êxito bem maior do que se estivéssemos fazendo um trabalho aleatório”, disse.

Denúncias – A população pode auxiliar a polícia a prender suspeitos de crimes ligando para o telefone 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados.

Outra forma de repassar informações é através do site da SSP, no www.ssp.am.gov.br. No serviço de mensagem, o cidadão deve relatar o nome da rua, bairro e número do local onde ocorre o crime. Se possível, fornecendo nome ou apelido de pessoas suspeitas de atividades criminosas. O cidadão também pode adicionar fotografias e vídeos na denúncia, que também é sigilosa.

FOTOS: Carlos Soares/SSP-AM