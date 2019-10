Operações Amazônia Legal somam R$ 6,3 milhões em multas

O Comando Conjunto Norte – uma das frentes da Operação Verde Brasil – realizou 134 operações durante o primeiro mês na Amazônia Legal. Essas ações resultaram em R$ 6,3 milhões em multas aplicadas, além da apreensão de 3.741 metros cúbicos de madeira.

A Operação Verde Brasil é voltada para o combate aos incêndios e crimes ambientais na Amazônia. As ações são feitas por meio de colaboração entre as Forças Armadas e agências governamentais e contaram com 5,4 mil civis e militares, além de 12 aeronaves.

Balanço divulgado na semana passada pelo Ministério da Defesa contabilizava que, ao todo, a Operação Verde Brasil já havia aplicado um total de R$ 36,37 milhões. De acordo com a pasta, as multas foram aplicadas principalmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) por práticas ilícitas como mineração e garimpo ilegal, desmatamento e apreensão de madeira.

O governo federal decretou, em 23 de agosto, a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) Ambiental para ampliar as equipes em atuação na Amazônia – tanto para o combate ao fogo quanto para investigação de ilícitos nas regiões afetadas.